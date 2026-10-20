"intense sollecitazioni"

Mattarella: "Welfare universale presidiato dalla Costituzione, non è confutabile"

Il messaggio del capo dello Stato al Welfare Italia Forum 2026

20 Ott 2026 - 11:00
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"Il carattere universalistico della protezione sociale è oggi sottoposto a intense sollecitazioni: presidiato da principi costituzionali, la sua natura non appare confutabile". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Welfare Italia Forum 2026. "Le dinamiche sociali ed economiche stanno modificando composizione demografica, domande sociali, strutture produttive, bisogni, incidendo di conseguenza sui nostri sistemi di tutela, che si trovano di fronte anche a scelte di sostenibilità", ha ricordato il capo dello Stato.

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"Quote rilevanti di risorse pubbliche sono impegnate nel Welfare che, al tempo stesso, costituisce una dimensione nella quale trovano applicazione i principi di libertà e sussidiarietà per un concorso ampio di energie", ha aggiunto.

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