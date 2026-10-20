Mattarella: "Welfare universale presidiato dalla Costituzione, non è confutabile"

"Il carattere universalistico della protezione sociale è oggi sottoposto a intense sollecitazioni: presidiato da principi costituzionali, la sua natura non appare confutabile". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Welfare Italia Forum 2026. "Le dinamiche sociali ed economiche stanno modificando composizione demografica, domande sociali, strutture produttive, bisogni, incidendo di conseguenza sui nostri sistemi di tutela, che si trovano di fronte anche a scelte di sostenibilità", ha ricordato il capo dello Stato.