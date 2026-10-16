il vertice in slovenia

Mattarella avverte l'Ue: "Senza decisioni più veloci, saranno altri a scegliere per noi"

Il presidente della Repubblica chiede procedure decisionali più snelle e una maggiore integrazione europea

16 Ott 2026 - 12:00
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"Essendo un anziano presidente in questi dodici anni ho visto crescere progressivamente la consapevolezza che l'Unione ha indispensabile bisogno di modalità di decisione più snelle e veloci. Senza velocità di decisioni questi problemi, nella vita internazionale, verrebbero decisi da altri soggetti e in Europa ne subiremmo passivamente gli effetti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando della necessità di una maggiore integrazione Europea, al vertice Arraiolos in Slovenia.

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