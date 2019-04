Mattarella: "Vento del sovranismo non minaccerà l'esistenza dell'Ue"

Sergio Mattarella, in un'intervista a "Politique Internationale", parlando del "vento del sovranismo" dice: "Vi è un gran numero di Paesi che si trovano in situazioni senza precedenti. Ma non credo che questi cambiamenti possano minacciare l'esistenza dell'Unione europea". Secondo il Capo dello Stato, infatti, "la logica storica che sottende all'integrazione è più forte di tutte le polemiche, di tutte le contestazioni e di tutte le deviazioni".