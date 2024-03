Mattarella: "Suicidi in carcere, servono interventi urgenti"

Per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere "servono interventi urgenti".

Lo dice Sergio Mattarella ad alcuni esponenti della polizia penitenziaria, ricevuti al Quirinale, spiegando che "un elemento prioritario è la necessità di assistenza sanitaria nelle prigioni, che è una esigenza diffusa ampia, indispensabile. Il problema va affrontato con urgenza per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto di chi negli istituti carcerari è detenuto e per chi vi lavora".