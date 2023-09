Ue, Mattarella in Sicilia con Steinmeier: "Sì a regole di bilancio rigorose ma non ottuse, obiettivo è la crescita"

"Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue": è quanto detto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro bilaterale con il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, a Ortigia (Siracusa).

"Sì a regole di bilancio rigorose" ha puntualizzato il presidente "ma il rigore non sia ottuso e cieco, abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale".