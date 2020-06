Mattarella-Conte: "Risposte concrete e rapide sull'uso dei fondi Ue"

C'è la necessità di dare risposte concrete e in tempi rapidi all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria. E' quanto emerso al termine dell'incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il governo in vista del Consiglio Ue. La riunione è stata dedicata al negoziato in corso sulla proposta Recovery (Next Generation Eu) e "Quadro finanziario Pluriennale 21-27".