Mattarella sui rifugiati: bisogna fare di più, è un dovere morale

"La condizione dei rifugiati e dei profughi da un numero crescente di conflitti armati, tensioni regionali e gravi crisi umanitarie, indotte anche dall'impatto crescente di eventi climatici estremi, diviene sempre più grave. È una realtà che interpella le nostre coscienze e ci chiama a fare di più per chi si trova in condizione di fragilità e bisogno per affermare l'inviolabilità della dignità di ogni persona". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in cui sottolinea inoltre come non sia "solo questione umanitaria: è responsabilità giuridica e morale comune".