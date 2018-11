Mattarella ricorda Nassiriya: "Sforzo unitario per sicurezza Mondo"

"I militari e civili che a rischio della propria incolumità fronteggiano minacce nel mondo, sono l'espressione di un impegno che vede il nostro Paese credere fermamente nella necessità di uno sforzo unitario per la sicurezza e la stabilità, per l'affermazione dei diritti dell'uomo". Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Trenta nell'anniversario della strage di Nassiriya.