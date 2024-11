Mattarella a Pechino: "Rimuovere le barriere del mercato cinese che ostacolano i prodotti italiani"

"Vale per l'approccio in ambito finanziario, aperto a nuovi investimenti cinesi - in una logica di trasparenza, concretezza e mutuo vantaggio - che stimolino occupazione e generino crescita del valore e delle competenze. Per l'Italia riveste grande interesse una collaborazione più stretta, ad esempio, per la transizione ecologica, nella lotta ai cambiamenti climatici e per la protezione del pianeta: tutte priorità che richiedono una cooperazione globale", ha aggiunto.