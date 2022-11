Mattarella: "Siamo abituati alla pace, ora si muore nel cuore d'Europa"

Mattarella: "Urgenza di pace giusta, libera determinazione Kiev" - "I media di tutto il mondo rilanciano le immagini terribili di un conflitto che non risparmia le popolazioni civili. Anziani, bambini in fuga dalle bombe. L'incubo di ulteriori scenari che sembravano inimmaginabili fino a poche settimane fa. Sono passati molti mesi senza che si intraveda uno spiraglio. Eppure la pace continua a gridare la sua urgenza. Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra", ha aggiunto il capo dello Stato.

"Sicurezza bene comune, va difesa anche se è difficile - "La sicurezza e la pace sono beni comuni. Beni che vanno difesi anche quando può apparire impegnativo o difficile. Non è un caso se tra i primi obiettivi cui si dedicarono i padri fondatori dell'Europa vi fosse la Difesa comune. Alcuni passi sono stati compiuti, ma troppo poco e troppo lentamente. Questo resta un grande obiettivo per il quale l'Italia può dare un importante contributo, sia in sede politica, sia attraverso il patrimonio tecnologico e industriale di cui dispone. Nella convinzione che investire nella Difesa europea significa anche rafforzare l'Alleanza Atlantica nel suo pilastro continentale", ha affermato Mattarella.

"Europa e legame transatlantico, la nostra bussola" - "I punti fermi della nostra bussola restano la vocazione europeista e il solido legame transatlantico. Quanto sta accadendo nella nostra Europa parla alla responsabilità degli uomini delle istituzioni. Ci dice che la pace si costruisce ogni giorno. Prima di tutto nella coscienza delle nuove generazioni, nel cuore di quel popolo che si sente europeo, accomunato dalla medesima concezione di libertà, di diritti, che ripudia l'idea stessa di guerra. Come dice la nostra Costituzione, che indica anche la via e gli strumenti che rendano concretamente possibile questa scelta", ha detto ancora il presidente della Repubblica.

"4 novembre comprenda anche Forze Armate" - "Vorrei formulare un auspicio. Come è noto, il 4 novembre è definito dalla legge 260 del 1949 giorno dell'Unità Nazionale. Il fatto di ricomprendere in questa giornata la Festa delle Forze Armate appartiene alla tradizione e a quel sentimento di omaggio alla memoria che trova grande riscontro nella coscienza delle nostre comunità. Credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro al governo, di assumere in legge la definizione completa del 4 novembre come Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo dobbiamo alla nostra storia", ha continuato Mattarella.

"Ricordare da grande guerra a resistenza" - Altruismo, coraggio, spirito di sacrificio, amore per la nostra Patria e per la nostra gente: questi valori sono ciò che caratterizza le nostre donne e i nostri uomini che indossano la divisa e che, con il loro impegno e le loro storie, hanno contribuito alla costruzione della nostra unità, a quella che oggi è la Repubblica. I ragazzi delle trincee della Grande Guerra. E poi le pagine drammatiche del secondo conflitto, la Resistenza dei militari che dissero no al nazifascismo, i martiri di Cefalonia. L'esempio di un ragazzo buono e generoso che diventò eroe per salvare la vita di altri italiani: Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare, di cui il prossimo anno ricorderemo gli ottanta anni dal suo sacrificio. Sono soltanto alcune tessere del mosaico che in questa giornata vogliamo ricordare", ha concluso il capo dello Stato.