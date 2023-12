Mattarella prepara il suo nono discorso di fine anno: pace giusta e richiamo all'unità

Dunque le guerre, al plurale, perché al conflitto in Ucraina -a febbraio saranno due anni dall'invasione russa- quest'anno si aggiunge quello israeliano-palestinese. Il Capo dello Stato parlerà di entrambi e per entrambi invocherà una pace giusta, come detto più volte negli ultimi mesi. Che si coniughi, cioè, con diritti e sviluppo. Mattarella non mancherà di evidenziare il ruolo che anche l’Italia dovrà svolgere in questo contesto, soprattutto in vista della prossima presidenza del G7.

Il Capo dello Stato che dovrebbe parlare per circa 15 minuti, probabilmente affronterà anche il tema delle scadenze elettorali europee di giugno: "Un grande esercizio di democrazia", come ha detto di recente, al quale spera che la nostra politica arrivi "dimostrando giudizio e lungimiranza".

I temi da affrontare

Un discorso quello del Presidente della Repubblica che toccherà anche un tema a lui caro come i giovani e che, ovviamente, non entrerà nella polemica politica spicciola. Rivolgendosi al nostro Paese, il Presidente dovrebbe tornare sulla necessità di contrastare nel modo più deciso la violenza alle donne. E con altrettanta urgenza sottolineerà l'esigenza per donne e giovani di un lavoro dignitoso. Ma come già negli anni passati, anche in quelli più duri per un paese piegato dalla pandemia, Mattarella intende ricordare a tutti che l'Italia ha le potenzialità per superare ogni difficoltà, quando si mostra unita e quando i suoi cittadini si mostrano solidali come nel recente passato. Un messaggio che sarà anche di fiducia, dunque, rivolto ai milioni di italiani che dopodomani lo seguiranno dalle 20,30 a reti unificate in televisione, ma anche alla radio e, pochi minuti dopo, anche sui social.