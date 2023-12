Clima e guerre, Mattarella: agire ora, a rischio la sopravvivenza del mondo

Sergio Mattarella non nasconde le sue preoccupazioni per lo stato di salute del pianeta.

Il presidente della Repubblica sottolinea che sono due i problemi principali che "mettono a rischio la sopravvivenza del mondo": il cambiamento climatico e i conflitti che ormai disegnato "una guerra mondiale a pezzi". Il riemergere della logica "imperiale è inaccettabile, rimane soltanto la logica della prepotenza. Ecco la ragione elementare per puntare sul multilateralismo per quei Paesi - come l'Italia - che rifiutano intenti imperialisti e non hanno l'ambizione di essere satelliti di nessuno, bensì di cooperare, da pari, con tutti gli Stati".