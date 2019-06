Mattarella: marina accresce prestigio del Paese anche salvando vite

La marina militare con le sue azioni, compresi i salvataggi in mare, accresce il prestigio dell'Italia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro al Quirinale per la festa della marina con una rappresentanza guidata dal capo di stato maggiore, l'ammiraglio Valter Girardelli. "L'Italia - ha osservato il Capo dello Stato - è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile".