Mattarella: La lotta all'evasione fiscale è centrale nel Pnrr

Sergio Mattarella ha chiarito che la lotta all'evasione fiscale rimane centrale nel Pnrr.

"È un problema grave per qualunque Paese, lo è in maniera importante per l'Italia dove si è fatto molto e si opera molto", ha detto il presidente della Repubblica che ha aggiunto: "Nel Pnrr questo è un tema che viene sottolineato con molta concretezza, è già stato definito con l'Ue e non vi sono segnali che venga cambiato".