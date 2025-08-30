Mattarella: dignità umana passa attraverso tutela lavoratori

"La dignità umana passa attraverso la tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, troppo spesso trascurate da logiche di mero profitto". Così Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente del Comitato "Mattmark 2025" e dell'Associazione Italia Valais, Domenico Mesiano, nel 60esimo anniversario della tragedia della diga del Mattmark. "La valanga di ghiaccio, il più grande disastro naturale nel Canton Vallese - prosegue il Capo dello Stato - si abbatté sulle baracche che ospitavano, nel cantiere, i lavoratori, causandone la morte. Al valore della laboriosità dei lavoratori di ogni Paese periti in quella tragica circostanza si rivolge la partecipe vicinanza della Repubblica Italiana ai familiari delle vittime e a quanti sono oggi uniti nel ricordo di quel doloroso evento".