Mattarella: "La ricerca della coesione sociale è un dovere delle istituzioni"

"Dal ponte di Genova dipende la nostra credibilità" - Durante il suo intervento alle Alte Cariche al Quirinale, il Capo dello Stato ha posto l'accento sul ponte di Genova, "questione dalla quale dipende la credibilità del nostro Paese a livello internazionale". Dalla ricostruzione "dipende un collegamento vitale per la città ligure. La sicurezza delle infrastrutture, come dei territori, è fattore cruciale della qualità della vita e dei diritti personali. Dobbiamo essere consapevoli che eventi gravi non sono sempre frutto del caso ma, troppo spesso, di comportamenti gravemente lesivi".



"Governare nel rispetto della Costituzione" - Accompagnare l'adepimento dei propri compiti con il rispetto dei limiti del potere che la Costituzione indica: è questo l'auspicio del presidente della Repubblica, rivolto ai componenti del governo. "Sono doveri che riguardano ciascuno di noi. Riguardano tutte le donne e gli uomini che hanno il privilegio di servire le istituzioni e attraverso di esse dare il loro contributo alla realizzazione del bene del Paese".



"Il ruolo del Parlamento va rispettato" - Mattarella ha dunque rimarcato il ruolo centrale rivestito dal Parlamento nell'ambito della "democrazia disegnata dalla Costituzione". Un ruolo "che va rispettato e preservato per non alterare l'essenza di ciò che la nostra Carta definisce e prescrive". Necessario è inoltre "il pluralismo nella libertà riconosciuta al mondo dell'informazione, da salvaguardare perché rappresentano un presidio irrinunciabile dello Stato democratico".



"La democrazia ha bisogno della diversità" - "Il contrasto degli interessi - ha proseguito Mattarella - e la competizione delle idee non devono spingersi fino a generare ostilità, delegittimazione, intolleranza, perché la democrazia non teme la diversità. Al contrario ne ha bisogno, ma va sempre coltivato e difeso il senso del futuro comune".



"L'economia rallenta, il lavoro resti una priorità" - Per il Presidente della Repubblica, "in una fase di rallentamento dell'economia il lavoro resta, come sempre, la priorità dell'impegno pubblico. Il tasso di occupazione è inferiore alla media europea e particolarmente penalizzati sono il lavoro femminile e quello dei giovani. Vi sono rischi di marginalità per diverse componenti sociali e territoriali".



"L'Ue non è un vincolo, l'Italia ne sia protagonista" - Il Capo dello Stato è poi passato a parlare anche delle trattative tra Italia e Ue sulla Manovra economica: "Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la Commissione europea sulla legge di bilancio per giungere a soluzioni condivise, raggiunte in questi giorni". E ha aggiunto: "In Italia non viene posta realmente in dubbio in maniera significativa la scelta europea, ma questo non è sufficiente. L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue e deve svolgere al suo interno un ruolo da protagonista. Vi è una tendenza diffusa in tutta l'Ue a osservarla come se si trattasse di un soggetto estraneo. L'Europa non è un vincolo esterno, ma piuttosto un moltiplicatore nella nostra influenza internazionale e della nostra capacità di espansione economica e commerciale".