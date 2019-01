Mattarella: “L’orrore di Auschwitz è un virus pronto a risvegliarsi”

Messaggio a distanza a Salvini? Il presidente della Repubblica è poi tornato sul dramma del nazismo, che ha sintetizzato come “una società senza diversi” che perseguiva gli ebrei, “il nemico numero uno da rimuovere per realizzare una società perfetta”. Il presidente ha così ricordato tutti i diversi contro cui si accanirono i nazisti, dai disabili ai dissidenti, dagli omosessuali ai rom. “Quando il benessere dei popoli coincide con la negazione del diverso, la storia spalanca le porte alle più immani tragedie”. Mattarella ha poi sottolineato come “la nostra Costituzione ha segnato un discrimine tra umanità e barbarie con il riconoscimento di eguali diritti e dignità per ogni persona”.