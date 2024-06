Sergio Mattarella ha detto a Giorgia Meloni che in Europa "non si può prescindere dall'Italia". Il presidente della Repubblica lo ha affermato mentre incontrava il premier in una colazione di lavoro al Quirinale, dove erano presenti anche alcuni ministri, in vista del Consiglio europeo che giovedì prenderà il via a Bruxelles. Il Capo dello Stato ha tuttavia precisato che non è compito suo entrare nelle dinamiche politiche Ue di questi giorni.