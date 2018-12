Mattarella: "Il pluralismo dell'informazione va sostenuto"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a difendere il ruolo e il pluralismo dell'informazione. "E' un presidio di libertà, critica e controllo, in perfetta linea con lo spirito e i valori della nostra Costituzione", ha affermato il Capo dello Stato nei giorni in cui la maggioranza di governo ha ritirato l'emendamento alla Manovra per il taglio del finanziamento al Fondo per l'editoria e il pluralismo.