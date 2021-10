Mattarella: "Formare coscienze per contrastare criminalità"

Ansa

"La formazione delle coscienze è avvertita come indispensabile in tutto il nostro Paese. E sul fronte della lotta alla criminalità organizzata la formazione delle coscienze è decisiva ed è uno degli elementi cui concorre l'insegnamento universitario che, come presidio di cultura, è ovunque un elemento di sostegno". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico a Foggia.