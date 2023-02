Mattarella: "Favorire il pluralismo dell'informazione"

Sergio Mattarella sottolinea l'importanza di favorire il pluralismo dell'informazione.

"Lo stato di trasformazione che sta vivendo l'industria dei media nel contesto della digitalizzazione non può tradursi in un impoverimento del patrimonio culturale e informativo posto a disposizione", afferma il Presidente della Repubblica in un messaggio al congresso della Federazione Nazionale Stampa Italiana. "Trova fondamento, a questo riguardo, l'intervento diretto a favorire, anche con risorse pubbliche, il pluralismo informativo, sostenendo i processi di innovazione, con la conferma del ruolo determinante della professionalità e responsabilità giornalistica nella definizione della notizia".