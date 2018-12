Mattarella: "Difesa dei diritti umani è un imperativo per l'Italia"

"L'Italia continuerà a impegnarsi" sul fronte dei diritti umani "soprattutto nelle sue funzioni di membro, a partire da gennaio 2019, del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu". Lo dice il presidente Mattarella in occasione dei 70 anni dalla firma della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. "La promozione dei diritti umani costituisce non solo un imperativo etico e morale ma è strumento necessario per costruire società stabili e inclusive".