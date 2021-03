Mattarella: contributo preziosissimo Aeronautica a lotta pandemia

Ansa

"L'importante apporto fornito per far fronte all'emergenza sanitaria, non ha sottratto l'Arma Azzurra al dovere di assolvere agli impegni affidategli da governo e Parlamento in ambito nazionale ed internazionale e di rivolgere lo sguardo alle sfide più ampie della tecnologia e dell'evoluzione del mezzo aereo". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per il 98esimo anniversario della costituzione dell'Aeronautica.