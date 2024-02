Mattarella conferisce 30 onorificenze per l'impegno civile

Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per "attività volte a contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo".

Lo rende noto il Quirinale. Il Capo dello Stato ha individuato, fra i tanti esempi, alcuni casi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani.