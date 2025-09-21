Capodanno Ebraico, Mattarella: "Sia occasione di speranza e unità"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio in occasione del Capodanno ebraico, Rosh haShanà, augurando che la ricorrenza sia motivo di riflessione e coesione per l'intera collettività. "Auspico che questa festa possa rappresentare un momento di riflessione profonda per la nostra comunità nazionale - ha affermato Mattarella - contribuendo a tracciare un percorso fondato su fiducia, serenità e concordia, con ricadute positive per la collettività nazionale e internazionale". Il Capo dello Stato ha inoltre evidenziato come la ricorrenza richiami valori fondamentali per la convivenza civile: "Rosh haShanà richiama i principi del rispetto reciproco, della solidarietà e della pace, che sono alla base della nostra Repubblica. È un messaggio di speranza e rigenerazione che, di fronte alle sfide del presente, invita a rifiutare ogni forma di violenza, intolleranza e discriminazione, nel pieno riconoscimento della dignità umana e dei diritti di ciascuno". Con un pensiero rivolto ai concittadini delle comunità ebraiche italiane, Mattarella ha espresso i suoi auguri più sentiti, sottolineando l'importanza della festa come occasione di confronto e crescita collettiva.