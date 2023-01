Mattarella: "L'anno scorso abbiamo vissuto il sollievo della ripartenza"

Sergio Mattarella ribadisce l'importanza del senso di coesione italiano.

"È una forza dei campanili quella di saper unire e non dividere le energie. Voi raccogliete, nel nord del nostro Paese, lo stesso testimone di Procida. A conferma dell'unità che rafforza l'Italia", afferma il Presidente della Repubblica a Brescia in occasione della cerimonia ufficiale di inaugurazione di Capitale italiana della Cultura 2023, insieme alla città di Bergamo. "Nell'anno trascorso abbiamo vissuto il sollievo della ripartenza. Bergamo e Brescia, tuttavia, non si erano fermate. Innovare, guardare all'avvenire, confidare nella capacità dell'uomo di saper superare le avversità, hanno dato vita a un percorso concreto che trova ulteriore sanzione con l'avvio di un anno che le vede Capitale della cultura. La tenacia è valore di questi territori, così come, appunto, la solidarietà".