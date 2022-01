Mattarella bis, l'ira della Meloni sul Centrodestra: "Siamo gli unici leali, coalizione non esiste più"

"Non voglio crederci". Giorgia Meloni con un tweet aveva commentato amaramente l'accordo chiuso nella maggioranza di governo per il Mattarella bis. Ma quell'accordo di fatto ha frantumato quel che restava del Centrodestra già uscito malconcio dopo la bocciatura in Aula del presidente Casellati per il Quirinale. "Il Centrodestra parlamentare non esiste più - ha poi aggiunto nel corso della giornata -, credo debba avere rappresentanza. Bisogna rifondare il Centrodestra daccapo per rispetto delle persone che vogliono cambiare, bisogna ripartire da capo e Fdi si assume questa responsabilità".

Salvini prova a ricucire: "Dobbiamo riflettere" - A tentare di gettare acqua sul fuoco ci ha provato Matteo Salvini: "Meloni ha detto di no a Draghi oggi dice no a Mattarella: una scelta legittima. Ma mentre noi siamo stati compatti, altri sono andati in ordine sparso: vuol dire che una riflessione sull'alleanza andrà fatta. Io preferisco il gioco di squadra e non battitore libero. Se qualcuno si sente di sinistra dovremmo riflettere". Il leader della Lega, Matteo Salvini, invita le forze centriste a riflettere sul futuro.

Meloni: "Barattati 7 anni Colle con 7 mesi stipendio" - Ma Giorgia Meloni non sente ragioni, per il momento, e attacca a testa bassa: "Siamo in un Parlamento in cui si preferisce barattare 7 anni di presidenza della Repubblica con 7 mesi di stipendio e legislatura e anche questo non è dignitoso per la mia idea della politica, io mi considero una conservatrice ma per me significa conservare idee e regole non le poltrone". Per poi aggiungere: "Sono fiera che FdI sia l'unico partito che in questa vicenda è entrato e uscito esattamente con la stessa posizione", mentre "tutti escono con una posizione differente, salvo FdI. Siamo un partito granitico, leale, con idee chiare e che non le cambia ogni 5 minuti".

Salvini: "Pensavo che il Centrodestra fosse granitico, ma ho creduto male" - "Ho creduto fino in fondo che il Centrodestra fosse unito graniticamente, ma ho creduto male perche' i fatti mi hanno dato un'altra dimostrazione". Ha fatto eco Salvini a Meloni. "Qualcuno nel Centrodestra è scomparso nel senso che la Lega ha sempre votato compatta le proposte della coalizione, qualcuno in Forza Italia e in Coraggio Italia no, mi sembra evidente e questo andrà chiarito sicuramente - aggiunge -. Io ho lavorato per fare sintesi, la Lega ha cercato di essere collante tra chi voleva andare da una parte e chi dall'altra. Noi siamo stati centrali, e non abbiamo mai sgarrato di un millimetro".

La Russa: "Effetti Mattarella bis sul centrodestra? Quale centrodestra?" - Durissimo anche uno dei "generali" di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa. Ai cronisti che gli chiedevano degli effetti sulla coalizione di un mandato bis di Sergio Mattarella al Quirinale ha risposto ironicamente: "Quale Centrodestra?". "All'ultimo vertice di Centrodestra su Mattarella c'è stato il no globale di Salvini e di tutti gli altri. L'unico momento il cui Centrodestra è stato unito". "Magari si poteva alla primissima votazione, non in stato di necessità. I padri costituenti individuando in sette anni il mandato del presidente hanno indicato che l'ipotesi della rielezione dovesse essere rarissima. E magari alla primissima votazione, chessò, in caso di guerra. Ma quando dopo diversi tentativi si arriva a rieleggere in stato di necessità un presidente che più volte aveva manifestato la sua indisponibilità, si tocca il fondo, pur con il rispetto dovuto alla persona", ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia.