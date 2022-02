Mattarella bis, il giuramento alla Camera: "Nuova chiamata alla responsabilità, non mi sottraggo"

Mattarella giura per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica Ansa 1 di 15 Ansa 2 di 15 Ansa 3 di 15 Ansa 4 di 15 Ansa 5 di 15 Ansa 6 di 15 Ansa 7 di 15 Ansa 8 di 15 Ansa 9 di 15 Ansa 10 di 15 Ansa 11 di 15 Ansa 12 di 15 Ansa 13 di 15 Ansa 14 di 15 Ansa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sergio Mattarella ha giurato nell'Aula della Camera per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica. "Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. E' per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi". Le parole di Mattarella sono state salutate da un lungo applauso in Aula. La campana di Montecitorio è tornata a suonare e dal Gianicolo sono stati sparati i tradizionali 21 colpi a salve di cannone nel momento esatto del giuramento.