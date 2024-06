Mattarella all'Anpi: "La Liberazione condusse a una nuova Europa"

"La lotta di popolo contro il fascismo e il nazismo, che ha realizzato il riscatto dell'Italia dopo le pagine della dittatura e della sua violenza, ha condotto a una nuova Europa, promessa di libertà e di pace". Lo ha detto Sergio Mattarella in un messaggio al presidente del comitato nazionale dell'Anpi.,Gianfranco Pagliarulo, in occasione degli 80 anni dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. "Oggi di fronte alla guerra, tornata in Europa con l'invasione dell'Ucraina, siamo chiamati alla responsabilità di ricostruire la pace nella libertà, nel rispetto del diritto, dell'indipendenza e dell'autodeterminazione dei popoli", ha aggiunto.