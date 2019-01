Mattarella al Papa: "Una politica responsabile non alimenta le paure"

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha scritto a Papa Francesco il suo messaggio di auguri per il nuovo anno auspicando "una politica responsabile e lungimirante" per rendere "più giusta e sostenibile la stagione che si è chiamati a governare". Occorre, ha aggiunto, "non alimentare le paure e non lasciare spazio a nazionalismo, xenofobia, guerra fratricida".