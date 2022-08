Mattarella a Zelensky: Mosca brutale, resistenza legittima

"Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l'avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l'Ucraina".

Così Sergio Mattarella in un messaggio al Presidente dell'Ucraina Zelensky, in occasione della Festa nazionale del Paese. "Desidero rinnovare, in quest'ora cosi' drammatica l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all'Ucraina", ha aggiunto.