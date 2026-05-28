Il presidente Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
L'elenco degli insigniti
I nomi degli insigniti, con il settore di attività e la regione di provenienza, sono:
Vincenzo Andronaco, Terziario Commercio prodotti alimentari, Estero
Roberto Coin, Artigianato Orafo, Veneto
Marina Cvetic, Agricoltura Vitivinicola, Abruzzo
Katia Da Ros, Industria Prodotti refrigeranti, Veneto
Sabato D'Amico, Industria Produzione alimentare, Campania
Lorenzo Delladio, Industria Abbigliamento sportivo, Trentino Alto Adige
Matterino Dogliani, Industria Costruzione infrastrutture, Piemonte
Giuseppe Fontana, Industria Metalmeccanica, Lombardia
Sergio Fontana, Industria Farmaceutica e cosmetica, Puglia
Giorgio Girondi, Industria Tecnologie di filtrazione, Veneto
Antonio Gozzi, Industria Siderurgica, Liguria
Gioconda Gritti, Terziario Ristorazione, Lombardia
Giangiacomo Ibba, Terziario Grande distribuzione, Sardegna
Ambrogio Invernizzi, Agricoltura Produzione lattiero casearia, Piemonte
Carlo Lastrucci, Industria Elettronica, Toscana
Giorgio Marsiaj, Industria Componenti auto e spazio, Piemonte
Elisabetta Moro, Industria Macchine dosatura, Veneto
Giancarlo Negro, Terziario Servizi informatici, Puglia
Micaela Pallini, Industria Distilleria, Lazio
Bruno Piraccini, Industria Ortofrutta, Emilia Romagna
Giacomo Ponti, Industria Alimentare, Piemonte
Alberto Sorbini, Industria Produzione integratori alimentari, Lombardia
Marco Trombetti, Terziario Informatica, Lazio
Giuseppa Vitale, Terziario Commercio al dettaglio alimentare, Sicilia
Patrizia Zucchi, Industria Distribuzione energia, Emilia Romagna