Maternità surrogata, Roccella: "Anche i medici devono denunciare casi alla Procura"

Il presidente di Fnomceo, Filippo Anelli, ha fatto poi riferimento all'articolo 365 del Codice penale che "esime il medico da tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale". Quindi "il medico - ha precisato Anelli - non deve, è vero, ostacolare la giustizia ma non deve, soprattutto, porre in essere atti che mettano a rischio la relazione di cura, limitando la tutela della salute dei cittadini". E ancora: "Il dovere di curare deriva al medico dalla Legge, in primis la Costituzione, e dal Codice deontologico; è confermato dalla Giurisprudenza e prevale su ogni altro obbligo, facoltà o diritto", ha aggiunto Filippo Anelli.