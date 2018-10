Martina a Grillo: "Giù le mani dal Capo dello Stato"

"Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale. Caro Grillo, il Capo dello Stato non si tocca". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, rispondendo alle dichiarazioni fatte al Circo Massimo dal fondatore del M5s, secondo il quale "dovremmo togliere i poteri del Capo dello Stato".