Sicurezza, la deputata di Forza Italia Marta Fascina: "Ridurre a 13 anni l'età della punibilità dei minori"

"La proposta di legge prevede comunque il rispetto del principio fondamentale della verifica della capacità di intendere e di volere, che dev'essere condotta caso per caso. È ormai imprescindibile affrontare il fenomeno dei reati commessi in età sempre più giovane, un tema che da anni è al centro del dibattito e che ora richiede risposte concrete. Per questo auspico che sulla proposta di legge si registri la più ampia convergenza di tutte le forze politiche, con l'obiettivo di colmare un vuoto di tutela sia per le vittime che per gli stessi minori coinvolti", conclude.