Mario Draghi: 20 mesi straordinari, buona coscienza lavoro fatto

Mario Draghi saluta i giornalisti a Palazzo Chigi.

"E' stata un'esperienza straordinaria di cui sono straordinariamente contento. Cosa ho imparato in 20 mesi? Troppe cose. Finisce in modo molto soddisfacente. Tutti noi abbiamo la buona coscienza del lavoro fatto", dice il premier. "Vi rivolgo un ringraziamento sentito. Voi in questi 20 mesi, tra pandemia e crisi energetica, avete svolto un servizio straordinario ai cittadini, aiutandoli a seguire e comprendere ciò che avviene", aggiunge.