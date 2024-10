Marina Berlusconi a Roma inaugura lo Store Mondadori nella Galleria Alberto Sordi: "Il governo? Giudizio positivo, sta dando stabilità al Paese"

"In questi due anni il governo ha messo in sicurezza i conti pubblici e in politica estera è stato serio e autorevole, ispirandosi ai valori dell'europeismo e dell'atlantismo, e l'economia ne ha tratto beneficio e lo dimostrano i fatti. La Borsa è positiva, lo spread è calato e l'economia reale tiene", ha detto Marina Berlusconi, all'inaugurazione della nuova libreria Mondadori. Con il governo "ho un rapporto assolutamente normale, come è normale che abbia un rapporto costruttivo e positivo. A me interessa una sola cosa, che il governo in carica sia stabile e faccia bene". "Ma certo che mi avrebbe fatto piacere se" il premier Giorgia Meloni "fosse venuta qui, ma potete immaginare gli impegni della presidente del Consiglio", ha detto Marina Berlusconi.