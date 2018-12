Mariastella Gelmini lancia il "Blog di Stella" per una comunicazione diretta con i cittadini

“Prima che una politica sono una madre – sottolinea la Gelmini – e voglio fare qualcosa per aiutare i giovani e per dare un aiuto concreto ai meno fortunati. Nel blog voglio occuparmi di tante tematiche: il disagio giovanile; la scuola, che deve confermare il suo ruolo strategico di alleato della famiglia; la nuova educazione civica, da proporre con mezzi innovativi ai nostri ragazzi; la cittadinanza digitale, per affrontare in modo intelligente e responsabile l’invadenza dei social network. In questi giorni ho lanciato anche la ‘Carta dei diritti e dei doveri dell’adolescente digitale’. Un punto di partenza e non di arrivo, per aiutare i giovani e le loro famiglie. Una idea, quest’ultima, da costruire tramite il dibattito nel blog e che vedrà la luce, dopo una fase di studio e ascolto, nei prossimi mesi".



L'idea del capogruppo di Forza Italia è creare un luogo aperto, di incontro e di dialogo. "Un luogo extraparlamentare, fuori dal Palazzo, per dialogare con il Paese, per raccogliere idee, consigli, proposte, per avere un filo diretto con i cittadini su tanti temi che spesso la politica dimentica o che tratta con troppa superficialità". E il primo tema che tratterà è quello dei disabili. "Nei giorni scorsi si è chiusa alla Camera la prima lettura della legge di bilancio, adesso al Senato. Ecco, in questo primo passaggio il governo gialloverde ha completamente ignorato il tema della disabilità. Noi non ci stiamo e faremo di tutto per avere misure concrete a favore di chi è meno fortunato di noi. Perché un Paese civile non può e non deve lasciare indietro nessuno”, conclude Mariastella Gelmini.