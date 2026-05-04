Marianna Madia lascia il Pd, sarà indipendente in Italia viva

Una scelta maturata nei mesi - Nel 2018, per qualche mese, è stata anche portavoce del partito. Le interlocuzioni tra Madia e Italia viva erano in corso da mesi. L'ex ministra è all’apposizione interna del Pd e difficilmente verrebbe ricandidata delle liste dem decise dalla segretaria Elly Schlein. Un passaggio decisivo dell’avvicinamento ai centristi si era avuto lo scorso marzo, quando Madia aveva firmato la risoluzione di Iv, Azione e +Europa sull’Iran in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.