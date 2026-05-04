Marianna Madia lascia il Pd, sarà indipendente in Italia viva
E' una degli esponenti dem più legati al leader di Iv Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della Pubblica amministrazione. Le interlocuzioni per il trasloco erano in corso da mesi
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La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del Pd per traslocare, da indipendente, in quello di Italia viva. Il passaggio era nell’aria da tempo, ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti dem più legati al leader di Iv Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della Pubblica amministrazione (carica confermata anche nell’esecutivo Gentiloni).
Una scelta maturata nei mesi - Nel 2018, per qualche mese, è stata anche portavoce del partito. Le interlocuzioni tra Madia e Italia viva erano in corso da mesi. L'ex ministra è all’apposizione interna del Pd e difficilmente verrebbe ricandidata delle liste dem decise dalla segretaria Elly Schlein. Un passaggio decisivo dell’avvicinamento ai centristi si era avuto lo scorso marzo, quando Madia aveva firmato la risoluzione di Iv, Azione e +Europa sull’Iran in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.
In Parlamento dal 2008 - Alle elezioni politiche del 2008 viene candidata alla Camera dei deputati, come capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Lazio 1e viene eletta deputata. Sempre nel Pd, Madia è stata ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione dal 2014 al 2018 nei governi Renzi e Gentiloni. Nel 2018 era stata anche portavoce dem. La parlamentare, 46 anni a settembre, con una laurea in scienze politiche e un dottorato in economia, è attualmente vicepresidente della commissione parlamentare politiche dell'Unione Europea.