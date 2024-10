Maria Rosaria Boccia indagata dalla Procura di Pisa per truffa

Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa. Lo annuncia una nota la procuratrice Teresa Angela Camelio, precisando che i fatti sulla imprenditrice di eventi riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento, prosegue il comunicato, "si trova nella fase delle indagini preliminari" e pertanto Boccia "beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata e al suo difensore".