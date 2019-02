Maria Giovanna Maglie alla Rai, nuovo scontro nel governo | M5s: non è in linea con il servizio pubblico

Il M5s accusa la Maglie anche di non essere giornalista e di essere stata coinvolta in una vecchia storia di spese aziendali. "Non è tollerabile per il Movimento - spiegano i pentastellati - che venga scelta Maglie per tre ragioni: è raccomandata, è legata al vecchio sistema, e fu persino mandata via dall'azienda per la brutta storia delle spese pazze. Insomma è contro tutti i nostri principi". Nel 1991, ricorda il M5s, la Maglie rilasciò un'intervista a Panorama in cui sottolineava la sua amicizia con Craxi. Maglie, insistono i grillini, non è un profilo "adeguato" per il servizio pubblico dove serve meritocrazia".