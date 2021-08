Maria Falcone: parco Giovanni Falcone intitolato al fratello del duce? Costernati

"Le parole del sottosegretario leghista Claudio Durigon lasciano allibiti tanto da credere impossibile che siano state realmente pronunciate. Confidiamo che Draghi prenda le distanze da questa proposta che non merita commenti". Lo dice Maria Falcone , sorella di Giovanni Falcone, in relazione alla proposta del sottosegretario Durigon di intitolare il parco Falcone e Borsellino di Latina ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce.

"Un leghista di Latina propone di cambiare nome a un parco. Il leghista non è uno qualunque, è al governo, un sottosegretario. Si chiama Duringon e dice che no, quella piazza non può essere dedicata a due eroi antimafia, a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Deve tornare ad essere il luogo in cui ci si siede e si legge 'Mussolini'", interviene il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. "Ignominia si chiama, vituperio. Offendere così due eroi antimafia (Falcone e Borsellino ndr) dovrebbe essere reato", conclude.

"Le parole pronunciate dal sottosegretario all'Economia, il leghista Carlo Durigon, durante un comizio a Latina a cui ha partecipato anche Matteo Salvini, offendono profondamente tutti gli italiani onesti. La pretesa di cancellare i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ai quali e' intitolato un parco nella città laziale, per dedicarlo di nuovo ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce, dovrebbe far vergognare il sottosegretario e tutti coloro che hanno diviso il palco con lui", rincara Davide Aiello, deputato del M5s e componente della commissione Antimafia.

"Che sia becera ignoranza o apologia di fascismo non so. In ogni caso fa rabbrividire", ha scritto su Twitter Dario Nardella, sindaco di Firenze,

commentando la proposta del sottosegretario all'Economia.