Maria Elena Boschi (IV): se il Pd cancella il Jobs Act rinnega se stesso

Per Maria Elena Boschi è "incredibile come il Pd tradisca la propria battaglia per diventare subalterno all'asse Cgil-M5s.

Il Jobs Act è stato una grande vittoria del Pd". L'ex ministra Maria Elena Boschi, oggi deputata IV, critica in una intervista al QN l'idea della Cgil di cancellare la norma per referendum. "Il fatto che oggi tornino indietro - sostiene ancora - è la dimostrazione che con Schlein i riformisti non hanno più cittadinanza in quel partito".