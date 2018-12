Mara Carfagna: “Il governo chieda scusa e istituisca i fondi per le famiglie delle vittime di femminicidio”

“Il governo ha trovato fondi per tutto e ormai più studio la Manovra più mi indigno”. Mara Carfagna non ha mezzi termini per giudicare il rifiuto dell’esecutivo di trovare i fondi per un suo emendamento pensato per aiutare le famiglie delle vittime di femminicidio. “Sono stati stanziati decine di milioni di euro per ridurre la tassazione sulle sigarette elettroniche e non è stata approvata la mia proposta, e forse proprio perché è mia e questo è ancora più grave, che prevedeva 10 milioni di euro”.



La parlamentare di Forza Italia spiega come questo emendamento sia diverso da quelli che già aiutano le donne in difficoltà: “Il governo dice che il fondo esiste già ma quello a cui loro fanno riferimento prevedeva fondi per percorsi di studio per le vittime di violenza. Questo invece è per aiutare le famiglie delle donne uccise, cioè sono zie, nonni che non hanno disponibilità economiche per crescere bambini che hanno bisogno di percorsi anche dispendiosi, come aiuti psicologici”.