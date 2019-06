Mara Carfagna contro la Raggi: "Roma è nel degrado. La sindaca non sa fare il suo dovere"

"Adesso basta, abbiamo avuto fin troppa pazienza. Roma è uno scempio e l'incapacità di un sindaco non può ricadere sui cittadini". Si sfoga così su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. In un video attacca Virginia Raggi, accusandola di non saper fare il suo dovere. "Nella capitale c'è immondizia ovunque, i topi scorazzano per la città. Bisogna intervenire prima che sia troppo tardi". La Carfagna chiama in causa anche Matteo Salvini e la ministra della Sanità Giulia Grillo, chiedendo che si occupino di Roma e che nominino un commissario straordinario che si occupi della questione rifiuti. "Anche Di Maio - aggiunge la deputata - deve assumersi le sue responsabilità".