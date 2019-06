Salvini: "Roma merita di più, Lega pronta a governare la Capitale" | Raggi: "Incapaci quelli prima di me"

Raggi: incapace chi ha creato deficit e Parentopoli - "Credo che gli incapaci siano quelli che hanno speso centinaia di milioni di euro per costruire le Vele di Calatrava e abbandonarle lì, o che hanno consentito ai Casamonica e agli Spada di mangiarsi Roma e si giravano dall'altra parte. Oppure ancora che hanno consentito a Parentopoli in Ama e Atac, di devastare le casse e le risorse di queste società lasciandole con miliardi di euro di debiti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook. "Credo in tutta onestà che noi in realtà siamo capaci: abbiamo trovato in tre anni oltre un miliardo di euro che stiamo già investendo nella nostra città - aggiunge Raggi -. Si vedono i cantieri per il rifacimento delle strade, stiamo iniziando a recuperare e riparare e ristrutturare le nostre scuole, gli asili nido che per anni sono stati ignorati, stiamo acquistando i bus: recuperare e riparare e ristrutturare le nostre scuole, gli asili nido che per anni sono stati ignorati, stiamo acquistando i bus. Credo che sarebbe opportuno un cambio di prospettiva", conclude.



M5S Roma a Salvini: "Noi ricostruiamo, no al modello Legnano" - "No grazie Salvini, ma il modello Legnano a Roma proprio non lo vogliamo. E' già passata Mafia Capitale a distruggere la città e noi la stiamo ricostruendo. Forse non lo sai ma Roma non è ladrona!". Così il capogruppo del M5S in Campidoglio Giuliano Pacetti replica alle dichiarazioni odierne del leader della Lega sulla Capitale facendo riferimento al recente arresto del sindaco leghista di Legnano accusato di corruzione.