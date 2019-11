Manovra, Zingaretti: "Fiducioso che la maggioranza trovi una sintesi"

Nicola Zingaretti ha parlato, in conferenza stampa al Senato, dei rapporti di maggioranza sul tema della Manovra. "Sono ottimista e fiducioso che si apra una fase di sintesi per arrivare a un punto di equilibrio" in maggioranza "che non stravolge ma rafforza la Manovra. Non vedo tensioni fra governo e maggioranza, serve una fase di confronto", ha detto il segretario del Pd.