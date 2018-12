19 dicembre 2018 22:24 Manovra, tutte le novità ma cʼè il giallo Tari in bolletta | A luglio verifica per sblocco 2 miliardi congelati Lʼemendamento della Lega sulla Tari nelle bollette, come per il canone tv, è finito nellʼocchio del ciclone per le proteste delle associazioni dei consumatori

Il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni e il taglio di quelle d'oro, la web tax, il rinvio di assunzioni nelle P.A.. Sono i capitoli che hanno consentito di sciogliere il nodo della trattativa tra Italia e Ue sulla Manovra, con un calo del deficit-Pil inizialmente stimato del 2,4%, per il 2019, ad un valore attorno al 2,04%. Resta il "giallo" della Tari in bolletta, come il canone tv. Ma l'emendamento leghista non piace a tutti.

Manovra: lʼintesa con la Ue su Pil, deficit e deficit strutturale Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci L'emendamento della Lega è finito nell'occhio del ciclone per le proteste delle associazioni dei consumatori. La proposta, con prima firma del capogruppo dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo, non è ancora stata votata. Alla legge di Bilancio verrebbe aggiunto l'articolo 521bis che prevede la possibilità - non l'obbligo - di far pagare la Tari "mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica". Ciò avverrà solo "a seguito di apposita deliberazione del Comune che si trovi in stato di dissesto finanziario".

Le modifiche contenute nel maxiemendamento atteso dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama conterranno anche la rettifica dei saldi: 10 miliardi e 254 milioni nel 2019, 12 miliardi e 242 milioni nel 2020, 15 miliardi e 997 milioni nel 2021. Per quanto riguarda la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Iva, resta lo stop degli incrementi per il prossimo anno ma viene cancellato il parziale congelamento per il 2020 e il 2021.

A luglio verifica per sblocco 2 miliardi congelati - L'Italia ha assicurato alla Ue "il monitoraggio continuo dei conti pubblici e una verifica entro luglio" delle risorse 'congelate', 2 miliardi per il 2019, a garanzia degli "obiettivi programmatici". E' quanto si legge nella lettera inviata a Bruxelles, in cui il governo ha allegato il testo della norma che dovrà essere inserita in Manovra. Si precisa che il Mef "informa" il Consiglio dei ministri "entro i dieci giorni successivi" e se l'andamento tendenziale risulta "coerente" le risorse vengono sbloccate e rese disponibili.

Standard and Poorʼs, per lʼItalia stime al ribasso Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Standard and Poor's rivede al ribasso le stime di crescita per l'Italia. Il Pil dovrebbe crescere quest'anno dell'1% e il prossimo dello 0,7%, meno quindi dell'1,1% previsto lo scorso 26 ottobre leggi tutto

RIVISTA A CRESCITA, PIL 2019 ALL'1% (DALL'1,5%). Il governo ha deciso di aggiornare le previsioni di crescita, "con indicazione di un Pil programmatico all'1% per l`anno prossimo", ha spiegato il premier Conte. La certificazione di una crescita più debole, che "si ripercuote, anche positivamente, sui saldi di bilancio tendenziali e sull'entità della correzione strutturale richiesta dal Patto di stabilità e crescita".



FRENO INDICIZZAZIONE E TAGLIO PENSIONI D'ORO. "Sono state previste misure di contenimento della spesa pensionistica che si sostanziano nel raffreddamento dello schema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici di più cospicuo importo. Inoltre si interviene sulle cosiddette pensioni d'oro, con riduzione dei trattamenti più elevati, attraverso la previsione di un contributo di solidarietà temporaneo e progressivo per scaglioni di reddito. Una misura di equità sociale da cui abbiamo ricavato ulteriori risorse", ha affermato il premier.



REDDITO CITTADINANZA E QUOTA 100. I fondi contenuti in Manovra destinati a finanziare le due misure bandiera del governo giallo-verde saranno ridotti per il prossimo anno, rispetto alle originarie stime grazie a nuove "valutazioni" sugli oneri. Al reddito di cittadinanza dagli iniziali 9 miliardi saranno destinati attorno ai 6,1 miliardi mentre a quota 100 cui erano destinati 6,7 miliardi andrebbero attorno a 4,5 miliardi.



MISURE PER PIU' MARCATA SPINTA DISMISSIONI IMMOBILI. "Si introducono inoltre misure per favorire la realizzazione del piano straordinario di dismissioni immobiliari", ha sottolineato il premier aggiungendo che "sono stati quantificati gli effetti dell`utilizzo, in via prioritaria da parte delle Regioni, delle risorse già stanziate nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la realizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi ambientali e idrogeologici".