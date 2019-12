Manovra, stop a norme su Garante Privacy, Agcom e Anac

Non arriveranno con la Manovra le nuove regole sulla governance del Garante della Privacy, né lo slittamento di un mese della nomina del nuovo Garante insieme a quello dell'Agcom. L'emendamento dei relatori è stato infatti giudicato inammissibile per materia dalla commissione Bilancio del Senato. Niente da fare anche per le norme per garantire continuità ai vertici Anac, contenute sempre nello stesso emendamento.