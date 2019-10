Manovra, spunta una proposta M5s per recuperare 5 mld dall'Imu della Chiesa

Recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e far pagare l'Imu per gli immobili sfruttati commercialmente ma che "eludono l'imposta". E' questo l'obiettivo di un disegno di legge sottoscritto da 76 senatori M5s depositato in Senato. I parlamentari sono pronti a tradurre il testo in un emendamento alla legge di bilancio. La misura potrebbe "produrre risorse per 5 miliardi di euro".